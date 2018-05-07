無料でロボットをダウンロードする方法を見る
2つの移動平均の差を示す単純なオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
シンプルなオシレータ。別のウィンドウに描画された色ヒストグラムの形で2つの指数移動平均の差を示します。
調整可能なパラメータは3つあります。
- Period EMA - 移動平均の期間
- Shift of the second EMA - バー単位の2番目のEMAのシフト（0の場合、1の値が使用）
- Threshold - 閾値。ヒストグラムバーの値が指定した値より大きい場合、バーは緑色（デフォルト）です。バーが閾値よりも小さい場合、バーは赤で表示されます。+/-閾値の範囲内にある場合、バーは黄色です。
図1 デフォルト値
図2 閾値50
