シンプルなオシレータ。別のウィンドウに描画された色ヒストグラムの形で2つの指数移動平均の差を示します。

調整可能なパラメータは3つあります。

Period EMA - 移動平均の期間

- 移動平均の期間 Shift of the second EMA - バー単位の2番目のEMAのシフト（0の場合、1の値が使用）

- バー単位の2番目のEMAのシフト（0の場合、1の値が使用） Threshold - 閾値。ヒストグラムバーの値が指定した値より大きい場合、バーは緑色（デフォルト）です。バーが閾値よりも小さい場合、バーは赤で表示されます。+/-閾値の範囲内にある場合、バーは黄色です。

図1 デフォルト値





図2 閾値50