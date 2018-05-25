O indicador marca, no gráfico de preços, as velas que têm um tamanho maior do que o especificado nas configurações. Se o tamanho da vela atual for excedido em relação ao especificado nas configurações, o indicador poderá exibir uma mensagem sobre isso.

Ao contrário do Fractals padrão, este indicador permite procurar e exibir no gráfico de preços os fractais com a dimensão definida nas configurações.