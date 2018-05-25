Participe de nossa página de fãs
Oscilador simples que exibe a diferença entre duas Moving Averages - indicador para MetaTrader 5
1541
Oscilador simples. Exibe a diferença entre duas médias exponenciais, na forma de um histograma colorido, numa janela separada.
Tem três parâmetros ajustáveis:
- Period EMA - período de médias móveis;
- Shift of the second EMA - deslocamento em barras da segunda EMA em relação à primeira (se 0, então é usado o valor 1);
- Treshold - limite. Se o valor da coluna do histograma for maior que o valor especificado, a cor da coluna será verde (padrão), se for menor, vermelha, se entre +/- Treshold, a cor da coluna será amarela.
Fig.1 Valores padrão.
Fig.2 Limite 50.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19785
