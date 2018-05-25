CodeBaseSeções
Oscilador simples que exibe a diferença entre duas Moving Averages - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Oscilador simples. Exibe a diferença entre duas médias exponenciais, na forma de um histograma colorido, numa janela separada.

Tem três parâmetros ajustáveis:

  • Period EMA - período de médias móveis;
  • Shift of the second EMA - deslocamento em barras da segunda EMA em relação à primeira (se 0, então é usado o valor 1);
  • Treshold - limite. Se o valor da coluna do histograma for maior que o valor especificado, a cor da coluna será verde (padrão), se for menor, vermelha, se entre +/- Treshold, a cor da coluna será amarela.

Fig.1 Valores padrão.


Fig.2 Limite 50.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19785

