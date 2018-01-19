Развитие первой версии VR---ZVER. Добавлены трейлинг, отдельный флаг разрешения/запрета открытия BUY, отдельный флаг разрешения/запрета открытия SELL.

Индикатор, в отличие от стандартного Fractals, позволяет искать и отображать на графике цены фракталы с заданной в настройках размерностью.