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Индикаторы

Простой осциллятор, отображающий разницу двух Moving Averages - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1815
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(16)
Опубликован:
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Простой осциллятор. Отображает разницу двух экспоненциальных средних в виде цветной гистограммы в отдельном окне.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period EMA - период скользящих средних;
  • Shift of the second EMA - сдвиг в барах второй EMA относительно первой (если 0, то используется значение 1);
  • Treshold - порог. Если значение столбца гистограммы больше заданного значения, то цвет столбца зеленый (по умолчанию), если меньше, то красный, если в пределах +/- Treshold, то цвет столбца желтый.

Рис.1 Значения по умолчанию.


Рис.2 Порог 50.

VR---ZVER v.2 VR---ZVER v.2

Развитие первой версии VR---ZVER. Добавлены трейлинг, отдельный флаг разрешения/запрета открытия BUY, отдельный флаг разрешения/запрета открытия SELL.

Расширенные фракталы Расширенные фракталы

Индикатор, в отличие от стандартного Fractals, позволяет искать и отображать на графике цены фракталы с заданной в настройках размерностью.

Канал по пробою уровней на процентную величину Канал по пробою уровней на процентную величину

Индикатор рисует канал, который строится по величине пробоя ценой уровней канала.

Канал Дончиана Канал Дончиана

Индикатор рисует канал Дончиана.