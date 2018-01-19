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Простой осциллятор, отображающий разницу двух Moving Averages - индикатор для MetaTrader 5
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Простой осциллятор. Отображает разницу двух экспоненциальных средних в виде цветной гистограммы в отдельном окне.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period EMA - период скользящих средних;
- Shift of the second EMA - сдвиг в барах второй EMA относительно первой (если 0, то используется значение 1);
- Treshold - порог. Если значение столбца гистограммы больше заданного значения, то цвет столбца зеленый (по умолчанию), если меньше, то красный, если в пределах +/- Treshold, то цвет столбца желтый.
Рис.1 Значения по умолчанию.
Рис.2 Порог 50.
VR---ZVER v.2
Развитие первой версии VR---ZVER. Добавлены трейлинг, отдельный флаг разрешения/запрета открытия BUY, отдельный флаг разрешения/запрета открытия SELL.Расширенные фракталы
Индикатор, в отличие от стандартного Fractals, позволяет искать и отображать на графике цены фракталы с заданной в настройках размерностью.
Канал по пробою уровней на процентную величину
Индикатор рисует канал, который строится по величине пробоя ценой уровней канала.Канал Дончиана
Индикатор рисует канал Дончиана.