インディケータ

指定されたサイズより大きなローソク足のマーキング - MetaTrader 5のためのインディケータ

指標は、指定されたサイズよりも大きいローソク足を検索し、そのローソク足をチャートでマークします。ローソク足のサイズが指標パラメータで指定された値を超えると、指標に警告メッセージが表示されます。調整可能なパラメータは3つあります。

  • Size level - ポイント単位のローソク足サイズ
  • Displays only last bar - 現在のバーのみがチャートでマークされる
  • Use alerts - 現在のローソク足のサイズがあらかじめ設定された値を超えたことを知らせる警告メッセージを表示

図1　サイズ10、現在バーのみ


図2　サイズ10、現在バーのみ、アラート有効


図3　サイズ400、すべてのバー


図4　サイズ800、すべてのバー

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19784

