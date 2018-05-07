無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
指定されたサイズより大きなローソク足のマーキング - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 740
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
指標は、指定されたサイズよりも大きいローソク足を検索し、そのローソク足をチャートでマークします。ローソク足のサイズが指標パラメータで指定された値を超えると、指標に警告メッセージが表示されます。調整可能なパラメータは3つあります。
- Size level - ポイント単位のローソク足サイズ
- Displays only last bar - 現在のバーのみがチャートでマークされる
- Use alerts - 現在のローソク足のサイズがあらかじめ設定された値を超えたことを知らせる警告メッセージを表示
図1 サイズ10、現在バーのみ
図2 サイズ10、現在バーのみ、アラート有効
図3 サイズ400、すべてのバー
図4 サイズ800、すべてのバー
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19784
高度なフラクタル
標準フラクタルとは異なり、この指標は、チャートのフラクタルを検索してユーザが定義した寸法で表示することができます。VR---ZVER v.2
これはVR---ZVERをさらに開発したものです。新バージョンにはトレール注文、売りポジションを許可/禁止する別々のフラグ、売りポジションを許可/禁止する別々のフラグがあります。
2つの移動平均の差を示す単純なオシレータ
この指標は、2つの移動平均の差を、別のウィンドウに描画された色付きのヒストグラムの形式で表示します。カスタムデイリーローソク足
この指標は拡張されたパラメータを持ち、毎日のローソク足を描き、D1チャート時間枠のみで作動します。