Indicador marcando velas com um tamanho maior que o especificado
- 2637
O indicador procura, no gráfico de preços, as velas cujo tamanho for maior do que o definido nas configurações e marca-as. Também pode mostrar a mensagem (Alert) no momento em que a vela atual se tornar maior do que o tamanho especificado nas configurações. Tem três parâmetros ajustáveis:
- Size level - tamanho de velas em pontos;
- Displays only last bar - marcar apenas a barra atual no gráfico;
- Use alerts - exibe mensagens sobre o excesso da vela atual em relação ao tamanho especificado.
Fig.1 Tamanho 10, apenas a barra atual.
Fig.2 Tamanho 10, somente a barra atual, modo de alerta habilitado.
Fig.3 Tamanho 400, todas as barras.
Fig.4 Tamanho 800, todas as barras.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19784
