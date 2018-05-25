CodeBaseSeções
Indicador marcando velas com um tamanho maior que o especificado - indicador para MetaTrader 5

O indicador procura, no gráfico de preços, as velas cujo tamanho for maior do que o definido nas configurações e marca-as. Também pode mostrar a mensagem (Alert) no momento em que a vela atual se tornar maior do que o tamanho especificado nas configurações. Tem três parâmetros ajustáveis:

  • Size level - tamanho de velas em pontos;
  • Displays only last bar - marcar apenas a barra atual no gráfico;
  • Use alerts - exibe mensagens sobre o excesso da vela atual em relação ao tamanho especificado.

Fig.1 Tamanho 10, apenas a barra atual.


Fig.2 Tamanho 10, somente a barra atual, modo de alerta habilitado.


Fig.3 Tamanho 400, todas as barras.


Fig.4 Tamanho 800, todas as barras.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19784

