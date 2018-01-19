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Индикатор, помечающий свечи с размером больше заданного - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ищет на графике цены свечи, размер который больше заданного в настройках, и отмечает их на графике. Также может показать сообщение (Alert) в момент, когда текущая свеча стала больше заданного размера в настройках. Имеет три настраиваемых параметра:
- Size level - размер свечей в пунктах;
- Displays only last bar - отмечать на графике только текущий бар;
- Use alerts - выводит сообщения о превышении текущей свечи заданного размера.
Рис.1 Размер 10, только текущий бар.
Рис.2 Размер 10, только текущий бар, режим вывода алертов включен.
Рис.3 Размер 400, все бары.
Рис.4 Размер 800, все бары.
Индикатор рисует канал по максимальным ценам свечей.Набор из восьми скользящих средних
Индикатор позволяет отобразить на графике сразу восемь скользящих средних с одинаковыми методами и ценами расчета, но с индивидуальным периодом для каждой средней.
Индикатор рисует дневные свечи с расширенными параметрами. Работает только на дневном периоде графика.Динамический канал одного торгового дня
Индикатор рисует канал торгового дня в виде облака.