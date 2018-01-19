Индикатор ищет на графике цены свечи, размер который больше заданного в настройках, и отмечает их на графике. Также может показать сообщение (Alert) в момент, когда текущая свеча стала больше заданного размера в настройках. Имеет три настраиваемых параметра:

Size level - размер свечей в пунктах;

- размер свечей в пунктах; Displays only last bar - отмечать на графике только текущий бар;

- отмечать на графике только текущий бар; Use alerts - выводит сообщения о превышении текущей свечи заданного размера.

Рис.1 Размер 10, только текущий бар.





Рис.2 Размер 10, только текущий бар, режим вывода алертов включен.





Рис.3 Размер 400, все бары.





Рис.4 Размер 800, все бары.