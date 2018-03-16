代码库部分
标记比指定大小更大的烛形。 - MetaTrader 5脚本

这个指标会搜索烛形，如果烛形大小超过了指定的大小，就在图表上标记这样的烛形。在当前烛形超过预设的大小值时，它也可以显示提醒消息。有三个可以调整的参数:

  • Size level - 烛形大小的点数;
  • Displays only last bar - 在图表上只标记当前柱;
  • Use alerts - 在当前烛形大小超过了预设值的时候显示提醒消息做通知.

图1 大小为 10, 只标记当前柱.


图2 大小为 10, 只标记当前柱, 启用提醒.


图3 大小 400, 标记所有柱.


图4 大小 800, 标记所有柱.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19784

