这个指标会搜索烛形，如果烛形大小超过了指定的大小，就在图表上标记这样的烛形。在当前烛形超过预设的大小值时，它也可以显示提醒消息。有三个可以调整的参数:
- Size level - 烛形大小的点数;
- Displays only last bar - 在图表上只标记当前柱;
- Use alerts - 在当前烛形大小超过了预设值的时候显示提醒消息做通知.
图1 大小为 10, 只标记当前柱.
图2 大小为 10, 只标记当前柱, 启用提醒.
图3 大小 400, 标记所有柱.
图4 大小 800, 标记所有柱.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19784
