CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SAR index based on MA - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2175
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея этого индикатора: подменить в индикаторе SAR цены High, Low значениями индикатора Moving Average.

В итоге будет вот такая картина:

SAR index based on MA

То есть, индикатор SAR меняет свое направление после того, как столкнется с индикатором Moving Average.


Входные параметры

  • SAR: Step - параметр "Step" индикатора SAR;
  • SAR: Maximum - параметр "Maximum" индикатора SAR;
  • MA: Period - параметр "период усреднения" индикатора MA;
  • MA: Shift - параметр "смещение" индикатора MA;
  • MA: Method - параметр "метод усреднения" индикатора MA.
ZigZagEvgeTrofi ver. 1 ZigZagEvgeTrofi ver. 1

Торговая система по индикатору ZigZag.

eaBreakeven eaBreakeven

Советник, который переносит стоп лосс позиции в безубыток.

LacusTstopandBE LacusTstopandBE

Советник-помощник в ручной торговле. Выставление Stop loss, Take profit, перевод в безубыток и трейлинг позиций.

EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов

Библиотека EasyAndFastGUI дает возможность создавать графические интерфейсы для своих MQL-программ.