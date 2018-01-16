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SAR index based on MA - индикатор для MetaTrader 5
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Идея этого индикатора: подменить в индикаторе SAR цены High, Low значениями индикатора Moving Average.
В итоге будет вот такая картина:
То есть, индикатор SAR меняет свое направление после того, как столкнется с индикатором Moving Average.
Входные параметры
- SAR: Step - параметр "Step" индикатора SAR;
- SAR: Maximum - параметр "Maximum" индикатора SAR;
- MA: Period - параметр "период усреднения" индикатора MA;
- MA: Shift - параметр "смещение" индикатора MA;
- MA: Method - параметр "метод усреднения" индикатора MA.
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