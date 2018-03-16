基于MA的SAR指数

请观看如何免费下载自动交易
本指标的想法是在计算 SAR 指标的时候使用移动平均指标的最高价和最低价来进行替换。
结果显示如下:
也就是 SAR 指标在接触到移动平均指标后会改变方向。
输入参数
- SAR: Step - SAR 指标参数;
- SAR: Maximum - SAR 指标参数;
- MA: Period - 移动平均参数;
- MA: Shift - 移动平均参数;
- MA: Method - 移动平均参数.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19770
