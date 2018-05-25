Participe de nossa página de fãs
SAR index based on MA - indicador para MetaTrader 5
1336
A ideia desse indicador é substituir, no indicador SAR, os preços High e Low pelos valores do indicador Moving Average.
No final, surge esta imagem:
Ou seja, o indicador SAR muda de direção após cortar o indicador Moving Average.
Parâmetros de entrada
- SAR: Step - parâmetro "Step" do indicador SAR;
- SAR: Maximum - parâmetro "Maximum" do indicador SAR;
- MA: Period - parâmetro "período de média" do indicador MA;
- MA: Shift - parâmetro "deslocamento" do indicador MA;
- MA: Method - parâmetro do "método de média" do indicador MA.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19770
