この指標の考え方は、SAR指標を計算する際に、高値と低値を移動平均指標値に置き換えることです。

結果は下に見られます。

MAに基づくSAR指数

つまり、SAR指標の方向は、移動平均指標に触れた後に変わります。


入力パラメータ

  • SAR: Step - SAR指標パラメータ
  • SAR: Maximum - SAR指標パラメータ
  • MA: Period - 移動平均パラメータ
  • MA: Shift - 移動平均パラメータ
  • MA: Method - 移動平均パラメータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19770

