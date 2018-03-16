MAに基づくSAR指数

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標の考え方は、SAR指標を計算する際に、高値と低値を移動平均指標値に置き換えることです。
結果は下に見られます。
つまり、SAR指標の方向は、移動平均指標に触れた後に変わります。
入力パラメータ
- SAR: Step - SAR指標パラメータ
- SAR: Maximum - SAR指標パラメータ
- MA: Period - 移動平均パラメータ
- MA: Shift - 移動平均パラメータ
- MA: Method - 移動平均パラメータ
