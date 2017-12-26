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Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2017
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus.mq5 (16.66 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ColorJJRSX.mq5 (20.26 KB) просмотр
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJJRSX с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения индикатора (цвета индикатора). Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:

input bool   TimeTrade=true;      //Разрешение для выхода из позиций по времени
input uint   nTime=240;           //Время удержания открытой позиции в минутах

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorJJRSX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на AUDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Reversal Reversal

Индикатор отображает сигналы на открытие сделки по авторской торговой системе "Разворот".

ColorDerivative_HTF ColorDerivative_HTF

Индикатор ColorDerivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Cointegration Cointegration

Индикатор считает и отображает линейную зависимость между двумя или более инструментами.

Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XDidi_Index_Cloud, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.