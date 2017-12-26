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Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJJRSX с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения индикатора (цвета индикатора). Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:
input bool TimeTrade=true; //Разрешение для выхода из позиций по времени input uint nTime=240; //Время удержания открытой позиции в минутах
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorJJRSX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2016 год на AUDUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор отображает сигналы на открытие сделки по авторской торговой системе "Разворот".ColorDerivative_HTF
Индикатор ColorDerivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор считает и отображает линейную зависимость между двумя или более инструментами.Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex
Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XDidi_Index_Cloud, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.