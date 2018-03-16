コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

InOutBar - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者: Kalenzo

この指標は、入力パラメータで選択されたより長い時間枠のローソク足が以前のローソク足よりも高いかまたは低い場合、ローソク足に色付きの矢印を付けます。指標（明白な理由による）は、入力パラメータで選択されたより長い時間枠のローソク足に含まれローソク足の数に再塗りつぶされることに注意してください。

図1　InOutBar指標

図1　InOutBar指標

