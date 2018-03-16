無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者: Kalenzo
この指標は、入力パラメータで選択されたより長い時間枠のローソク足が以前のローソク足よりも高いかまたは低い場合、ローソク足に色付きの矢印を付けます。指標（明白な理由による）は、入力パラメータで選択されたより長い時間枠のローソク足に含まれローソク足の数に再塗りつぶされることに注意してください。
図1 InOutBar指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19657
