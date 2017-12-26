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Индикаторы

InOutBar - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2081
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Kalenzo

Индикатор делает пометки цветными стрелками на свечках в ситуациях, когда свечи с более крупного, отмеченного во входных параметрах таймфрейма, оказываются выше и ниже предыдущих, или наоборот. Следует учесть, что подобный индикатор по вполне понятным причинам будет перерисовываться на количестве свечей, которое включается в размер отмеченного во входных параметрах таймфрейма.

Рис.1. Индикатор InOutBar.

Рис.1. Индикатор InOutBar.

GalacticExplosion GalacticExplosion

Для сигнала "BUY" или "SELL" используется расположение цены над iMA (Miving Average, MA) с очень большим периодом. С увеличением количества открытых позиций увеличивается (ступенями) пропуск сигналов на открытие. Торговля в заданном временном коридоре.

SVS_Trend_HTF SVS_Trend_HTF

Индикатор SVS_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XIBS_Histogram XIBS_Histogram

Индикатор Internal Bar Strength, выполненный в виде цветной гистограммы.

ColorDerivative_HTF ColorDerivative_HTF

Индикатор ColorDerivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.