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InOutBar - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Kalenzo
Индикатор делает пометки цветными стрелками на свечках в ситуациях, когда свечи с более крупного, отмеченного во входных параметрах таймфрейма, оказываются выше и ниже предыдущих, или наоборот. Следует учесть, что подобный индикатор по вполне понятным причинам будет перерисовываться на количестве свечей, которое включается в размер отмеченного во входных параметрах таймфрейма.
Рис.1. Индикатор InOutBar.
Для сигнала "BUY" или "SELL" используется расположение цены над iMA (Miving Average, MA) с очень большим периодом. С увеличением количества открытых позиций увеличивается (ступенями) пропуск сигналов на открытие. Торговля в заданном временном коридоре.SVS_Trend_HTF
Индикатор SVS_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор Internal Bar Strength, выполненный в виде цветной гистограммы.ColorDerivative_HTF
Индикатор ColorDerivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.