Реальный автор: Kalenzo

Индикатор делает пометки цветными стрелками на свечках в ситуациях, когда свечи с более крупного, отмеченного во входных параметрах таймфрейма, оказываются выше и ниже предыдущих, или наоборот. Следует учесть, что подобный индикатор по вполне понятным причинам будет перерисовываться на количестве свечей, которое включается в размер отмеченного во входных параметрах таймфрейма.

Рис.1. Индикатор InOutBar.