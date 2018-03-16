代码库部分
InOutBar - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
InOutBar.mq5 (19.61 KB)
真实作者: Kalenzo

这个指标在输入参数中选择的更高时段烛形高于或者低于前面的烛形时，会使用彩色箭头标记烛形。要注意的是，(因为很明显的原因) 指标会在输入参数中更高时段包含的柱数中有重绘的现象。

图1. InOutBar 指标.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19657

