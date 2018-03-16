当价格长期高于 iMA (移动平均, MA) 的时候生成买入或者卖出信号。随着开启仓位数量的增加，交易之间的距离（在入场信号被跳过时）也会增加。本EA交易在指定的时间段进行交易，

以彩色柱形图的形式实现的 AroonOscillator 指标。