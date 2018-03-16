请观看如何免费下载自动交易
真实作者: Kalenzo
这个指标在输入参数中选择的更高时段烛形高于或者低于前面的烛形时，会使用彩色箭头标记烛形。要注意的是，(因为很明显的原因) 指标会在输入参数中更高时段包含的柱数中有重绘的现象。
图1. InOutBar 指标.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19657
