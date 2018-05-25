CodeBaseSeções
InOutBar - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1052
Avaliação:
(12)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Autor real: Kalenzo

O indicador marca as velas com setas coloridas se as velas de um timeframe mais alto selecionado nos parâmetros de entrada forem maiores ou menores que as velas anteriores, ou vice-versa. Deve-se notar que o indicador (por razões óbvias) é redesenhado no número de velas do timeframe mais alto selecionado nos parâmetros de entrada.

Fig. 1. Indicador InOutBar.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19657

