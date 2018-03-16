请观看如何免费下载自动交易
Reversal - MetaTrader 5脚本
Sergey Vradiy
- 1407
-
指标显示了根据‘Reversal(反转)’交易系统的建仓信号。
系统描述
这个系统在 H6 时段工作得最好，系统的思路如下: 在有烛形关闭有趋势的反转的时候，它分析从前一个烛形开始的一定数量关闭的烛形，来找到局部的最高价和最低价。例如，一个烛形显示出在指定时间段中的最大值，然后在关闭时转为下跌，在下一个烛形的开启时就应当进行一个卖出操作。买入信号的生成是类似的：烛形显示出局部最低价，然后以上涨方式关闭，在下一个烛形的开始就应该进行一次买入交易。
参数
- Interval - 用于搜索局部最高价或最低价的柱数。
- Send_Email - 当出现建仓信号的时候发送电子邮件.
指标操作的实例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19605
