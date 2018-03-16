指标显示了根据‘Reversal(反转)’交易系统的建仓信号。





系统描述

这个系统在 H6 时段工作得最好，系统的思路如下: 在有烛形关闭有趋势的反转的时候，它分析从前一个烛形开始的一定数量关闭的烛形，来找到局部的最高价和最低价。例如，一个烛形显示出在指定时间段中的最大值，然后在关闭时转为下跌，在下一个烛形的开启时就应当进行一个卖出操作。买入信号的生成是类似的：烛形显示出局部最低价，然后以上涨方式关闭，在下一个烛形的开始就应该进行一次买入交易。





参数

Interval - 用于搜索局部最高价或最低价的柱数。

指标操作的实例: