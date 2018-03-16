コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

逆転 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Sergei Vradiy | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Sergey Vradiy
ビュー:
1047
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
Reversal.mq5 (10.71 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は、「逆転」取引システムに基づいてポジションを開くシグナルを表示します。


システムの記述

このシステムはH6時間枠で一番よく動作します。このシステムの考え方は次のとおりです。特定の数の閉じられたローソク足を分析して、局地的高低を見つけるために、前のローソク足を分析します。その後、ローソク足はトレンドの反転によって閉じます。例えば、ローソク足は指定された間隔で最大値を示し、弱気なものとして閉じます。売りは、次のローソク足が開く時に行われるべきです。<買いシグナルも同様に形成されます。ローソク足は局地的安値を示し、次いで強気で閉まります。買いは、次のローソク足が開く時に行われるべきです。


パラメータ

  • Interval - 局地的高値または安値を検索するバー数
  • Send_Email - ポジションを開くシグナルが現れたときに電子メールアラートを送る

指標操作例:

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19605

同時トレーダーr 同時トレーダーr

このエキスパートアドバイザーは、「同時ローソク足」パターンを使って取引します。

Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD

"Dealers Trade v 7.74 MACD" (https://www.mql5.com/ja/code/19535)のコードをさらに開発したものです。"Zero-lag MACD" (https://www.mql5.com/ja/code/170) が使われています。ポジション数が増えると、ポジション間のステップ、ロットサイズ、テイクプロフィットも増えます （マルティンゲール）。

SAR取引v2.0 SAR取引v2.0

取引シグナルは、iMA（移動平均、MA）とiSAR（パラボリックSAR）の2つのトレンド指標の比較に基づいて生成されます。EAはゼロバーで動作し、1つのポジションだけを開くことができます。トレール注文が使用されます。

SignalCCI BuyOrSell SignalCCI BuyOrSell

iCCI（商品チャンネル指数、CCI）指標のシグナルモジュールに基づく取引シグナルのモジュールです。