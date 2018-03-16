私たちのファンページに参加してください
逆転 - MetaTrader 5のためのインディケータ
Sergey Vradiy
- 1047
この指標は、「逆転」取引システムに基づいてポジションを開くシグナルを表示します。
システムの記述
このシステムはH6時間枠で一番よく動作します。このシステムの考え方は次のとおりです。特定の数の閉じられたローソク足を分析して、局地的高低を見つけるために、前のローソク足を分析します。その後、ローソク足はトレンドの反転によって閉じます。例えば、ローソク足は指定された間隔で最大値を示し、弱気なものとして閉じます。売りは、次のローソク足が開く時に行われるべきです。<買いシグナルも同様に形成されます。ローソク足は局地的安値を示し、次いで強気で閉まります。買いは、次のローソク足が開く時に行われるべきです。
パラメータ
- Interval - 局地的高値または安値を検索するバー数
- Send_Email - ポジションを開くシグナルが現れたときに電子メールアラートを送る
指標操作例:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19605
