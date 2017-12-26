Индикатор отображает сигналы для открытия позиций по торговой системе "Разворот".





Описание системы

Система лучше всего работает на 6-часовом графике. Суть системы - поиск локального максимума или минимума на заданном числе закрывшихся свечей, начиная от предыдущей, после достижения которого свеча закрылась со сменой тенденции. Например, свеча показывает максимальное значение в указанном интервале, а затем закрывается как медвежья. С открытием новой свечи следует продавать. Аналогично сигнал на покупку: свеча показывает локальный минимум, а затем закрывается как бычья. На открытии новой свечи следует покупать.





Настройки

Interval - число баров для поиска локального максимума или минимума;

- число баров для поиска локального максимума или минимума; Send_Email - отправлять ли сигнал на открытие позиции на электронную почту.

Пример работы индикатора: