CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Reversal - индикатор для MetaTrader 5

Sergei Vradiy | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Sergey Vradiy
Sergey Vradiy

Sergey Vradiy

4 кода 10 тем 647 комментариев
Просмотров:
4050
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отображает сигналы для открытия позиций по торговой системе "Разворот".


Описание системы

Система лучше всего работает на 6-часовом графике. Суть системы - поиск локального максимума или минимума на заданном числе закрывшихся свечей, начиная от предыдущей, после достижения которого свеча закрылась со сменой тенденции. Например, свеча показывает максимальное значение в указанном интервале, а затем закрывается как медвежья. С открытием новой свечи следует продавать. Аналогично сигнал на покупку: свеча показывает локальный минимум, а затем закрывается как бычья. На открытии новой свечи следует покупать.


Настройки

  • Interval - число баров для поиска локального максимума или минимума;
  • Send_Email - отправлять ли сигнал на открытие позиции на электронную почту.

Пример работы индикатора:

ColorDerivative_HTF ColorDerivative_HTF

Индикатор ColorDerivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XIBS_Histogram XIBS_Histogram

Индикатор Internal Bar Strength, выполненный в виде цветной гистограммы.

Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJJRSX с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.

Cointegration Cointegration

Индикатор считает и отображает линейную зависимость между двумя или более инструментами.