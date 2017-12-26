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Reversal - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает сигналы для открытия позиций по торговой системе "Разворот".
Описание системы
Система лучше всего работает на 6-часовом графике. Суть системы - поиск локального максимума или минимума на заданном числе закрывшихся свечей, начиная от предыдущей, после достижения которого свеча закрылась со сменой тенденции. Например, свеча показывает максимальное значение в указанном интервале, а затем закрывается как медвежья. С открытием новой свечи следует продавать. Аналогично сигнал на покупку: свеча показывает локальный минимум, а затем закрывается как бычья. На открытии новой свечи следует покупать.
Настройки
- Interval - число баров для поиска локального максимума или минимума;
- Send_Email - отправлять ли сигнал на открытие позиции на электронную почту.
Пример работы индикатора:
Индикатор ColorDerivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XIBS_Histogram
Индикатор Internal Bar Strength, выполненный в виде цветной гистограммы.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJJRSX с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.Cointegration
Индикатор считает и отображает линейную зависимость между двумя или более инструментами.