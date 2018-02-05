Esta ferramenta é o falta nos objetos padrão do MetaTrader 5. Para editar a linha formada, basta clicar nela (nas bordas ou no centro da linha) até aparecer uma linha pontilhada. Em seguida, deve-se mover o cursor sem pressionar o botão.

O indicador possui um botão animado simples. Seu tamanho e transparência mudam, quando o ponteiro do mouse é movido mais perto dele.

Esta realização é principalmente um material de treinamento e uma tentativa de inspirar os desenvolvedores do MetaTrader 5 a adicionar a mesma funcionalidade ao conjunto padrão de objetos MetaTrader 5. Não é realizada como uma classe. Os seguintes recursos não foram realizados: armazenamento e transmissão de parâmetros em caso de mudança no horário, funcionalidade multicanal e de suavização, extensão de canal à direita da última barra. Pode-se realizar uma versão com funcionalidade completa, sob demanda.

Este é um código multiplataforma que também pode ser usado no MetaTrader 4. Peço desculpas por não ter adicionado comentários.

O arco é desenhado de acordo com a seguinte fórmula:

Price = a+b*n+c*n²

Onde a, b, c são coeficientes, e n é o número da barra.

Na verdade, é um polinômio de grau 2. Três pontos são suficientes para calcular os coeficientes a, b, c.