该工具是标准 MetaTrader 5 对象缺失的内容。若要编辑形成的线条, 请单击它 (在线条的边缘或中间), 直到出现虚线。然后移动光标而无需按着按钮。
该指标有一个简单的动画按钮。当鼠标指针靠近它时, 其大小和透明度会发生变化。
这个实现主要是一个培训材料, 并尝试激励 MetaTrader 5 开发人员将相同的功能添加到标准 MetaTrader 5 对象集。它不是作为一个类来实现的。以下功能尚未实现: 在时间帧切换时保存和传递参数, 多通道和平滑功能, 通道扩展到最后一根柱线的右侧。具有全部功能的版本可以根据需求实现。
此为跨平台代码, 即它也可用于 MetaTrader 4。我很抱歉没有添加注释。
弧形根据以下公式绘制:
其中 a, b, c 是系数, 而 n 是柱线数字。
事实上, 它是 2 次多项式。三个点足以计算 a, b, c 系数。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19580
智能交易系统基于略有修改的 Puria 方法。它使用两条 iMA (移动均线, MA) 指标和一条 iMACD (均线聚合/发散, MACD)。Momo_trades
智能交易系统基于 iMA (移动均线, MA) 和 iMACD (移动均线聚合/发散, MACD) 的信号进行交易。价格和 MA 指标之间的最小距离被考虑在内。
代码 "Dealers Trade v 7.74 MACD" (https://www.mql5.com/zh/code/19535) 的进一步发展。使用了 "零滞后 MACD" (https://www.mql5.com/zh/code/170)。当开仓数量增加时, 以下内容也会增加: 仓位之间的增量, 手数, 止盈 (马丁格尔)。DojiTrader
智能交易系统使用 "日本十字星蜡烛条" 形态进行交易。