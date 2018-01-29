该工具是标准 MetaTrader 5 对象缺失的内容。若要编辑形成的线条, 请单击它 (在线条的边缘或中间), 直到出现虚线。然后移动光标而无需按着按钮。

该指标有一个简单的动画按钮。当鼠标指针靠近它时, 其大小和透明度会发生变化。

这个实现主要是一个培训材料, 并尝试激励 MetaTrader 5 开发人员将相同的功能添加到标准 MetaTrader 5 对象集。它不是作为一个类来实现的。以下功能尚未实现: 在时间帧切换时保存和传递参数, 多通道和平滑功能, 通道扩展到最后一根柱线的右侧。具有全部功能的版本可以根据需求实现。

此为跨平台代码, 即它也可用于 MetaTrader 4。我很抱歉没有添加注释。

弧形根据以下公式绘制:

Price = a+b*n+c*n²

其中 a, b, c 是系数, 而 n 是柱线数字。

事实上, 它是 2 次多项式。三个点足以计算 a, b, c 系数。