4クリックでの円弧状の溝の描画 - MetaTrader 5のためのインディケータ
このツールは、MetaTrader 5の標準オブジェクトが欠けているものです。形成された線を編集するには、点線が表示されるまで線の端または中央をクリックします。次に、ボタンを押さずにカーソルを移動します。
指標には簡単なアニメーションボタンがあります。マウスポインタをマウスポインタの近くに移動すると、そのサイズと透明度が変化します。
この実装は、主にトレーニング資料であり、MetaTrader 5の開発者にMetaTrader 5オブジェクトの標準セットに同じ機能を追加するよう促す試みです。クラスとしては実装されていません。次の時間枠の切り替えのパラメータの保存、マルチチャネルおよび平滑化機能、最後のバーの右側へのチャネル拡張機能は実装されていません。完全な機能を備えたバージョンは、オンデマンドで実装できます。
これはクロスプラットフォームのコードで、MetaTrader 4でも使用できます。コメントを追加しなかったことをお詫びします。
円弧は、次の式に従って描画されます。
ここで、a、b、cは係数で、nはバー番号です。
実際、これは次数が2の多項式です。係数a、b、cを計算するには3つの点で十分です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19580
