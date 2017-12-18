CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Parabolic channel - индикатор для MetaTrader 5

BeeXXI Corporation
BeeXXI Corporation

BeeXXI Corporation

5 (17)
12 продуктов 18 кодов 10 тем 4619 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5312
Рейтинг:
(47)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Такого инструмента явно не хватает в стандартных объектах МetaТrader 5. Для редактирования сформированной линии необходимо кликнуть мышью по ней (по краям или в центре) до появления пунктирной линии и просто передвигать курсор без нажатой кнопки.

Реализована простая анимационная кнопка с меняющимся размером и прозрачностью при приближении к ней указателя мыши.

Дуга рисуется по формуле:

Price = a+b*n+c*n²

где a, b, c - коэффициенты, n - номер бара.

По сути это полином 2 степени. Трех точек достаточно, чтобы рассчитать коэффициенты a, b, c.

ma-shift Puria method ma-shift Puria method

В основу советника положен метод Пуриа с небольшими вольностями. Используется два индикатора iMA (Moving Average, MA) и один iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

ichimok2005 ichimok2005

Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Постоянный лот.

Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD

Развитие кода "Dealers Trade v 7.74 MACD" (https://www.mql5.com/ru/code/19535). Используем "MACD с нулевым лагом" (https://www.mql5.com/ru/code/170). С увеличением количества позиций увеличивается: шаг между позициями, размер лота, тейк профит (Martingale).

Momo_trades Momo_trades

Советник торгует по сигналам индикаторов iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Учет минимального расстояния между ценой и индикатором MA.