Такого инструмента явно не хватает в стандартных объектах МetaТrader 5. Для редактирования сформированной линии необходимо кликнуть мышью по ней (по краям или в центре) до появления пунктирной линии и просто передвигать курсор без нажатой кнопки.

Реализована простая анимационная кнопка с меняющимся размером и прозрачностью при приближении к ней указателя мыши.

Дуга рисуется по формуле:

Price = a+b*n+c*n²

где a, b, c - коэффициенты, n - номер бара.

По сути это полином 2 степени. Трех точек достаточно, чтобы рассчитать коэффициенты a, b, c.