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Parabolic channel - индикатор для MetaTrader 5
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Такого инструмента явно не хватает в стандартных объектах МetaТrader 5. Для редактирования сформированной линии необходимо кликнуть мышью по ней (по краям или в центре) до появления пунктирной линии и просто передвигать курсор без нажатой кнопки.
Реализована простая анимационная кнопка с меняющимся размером и прозрачностью при приближении к ней указателя мыши.
Дуга рисуется по формуле:
где a, b, c - коэффициенты, n - номер бара.
По сути это полином 2 степени. Трех точек достаточно, чтобы рассчитать коэффициенты a, b, c.
В основу советника положен метод Пуриа с небольшими вольностями. Используется два индикатора iMA (Moving Average, MA) и один iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).ichimok2005
Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Постоянный лот.
Развитие кода "Dealers Trade v 7.74 MACD" (https://www.mql5.com/ru/code/19535). Используем "MACD с нулевым лагом" (https://www.mql5.com/ru/code/170). С увеличением количества позиций увеличивается: шаг между позициями, размер лота, тейк профит (Martingale).Momo_trades
Советник торгует по сигналам индикаторов iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Учет минимального расстояния между ценой и индикатором MA.