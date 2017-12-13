ma-shift Puria method

Автор идеи - Sergey Deev, автор кода mq5 - barabashkakvn.

В основу советника положен метод Пуриа с небольшими вольностями.

Используется сигнал не пересечения быстрой MA медленной, а их движение в одну сторону, подтверждение при пересечении MACD своей нулевой линии и крутизной движения быстрой MA, выраженной в количестве пипсов на тик (параметр Shift (vertically) between MA Fast and MA Slow). Обычный трейлинг или трейлинг по фракталам.

Оптимизация по ценам OHLC на периоде 2010 года, тест в режиме "Все тики" с 2010 по 2017:





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