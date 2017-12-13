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ma-shift Puria method - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Sergey Deev, автор кода mq5 - barabashkakvn.
В основу советника положен метод Пуриа с небольшими вольностями.
Используется сигнал не пересечения быстрой MA медленной, а их движение в одну сторону, подтверждение при пересечении MACD своей нулевой линии и крутизной движения быстрой MA, выраженной в количестве пипсов на тик (параметр Shift (vertically) between MA Fast and MA Slow). Обычный трейлинг или трейлинг по фракталам.
Оптимизация по ценам OHLC на периоде 2010 года, тест в режиме "Все тики" с 2010 по 2017:
Входные параметры
- Manual lot: "true" -> use MANUAL lot, "false" -> use risk percent - принцип расчета объема позиции: вручную или в процентах риска от свободной маржи;
- Lots - объем позиции при задании вручную;
- Stop loss (in pips) - стоп лосс;
- Take profit (in pips) - тейк профит;
- Trailing stop, if use Fractal trailing - do not use Trailing (in pips) - трейлинг, если активирован трейлинг по фракталам, трейлинг должен быть выключен;
- Trailing step (in pips) - шаг трейлинга;
- Risk in percent for a deal from a free MARGIN - риск в процентах на сделку от свободной маржи;
- Maximum number of positions in one direction - максимальное количество одновременно открытых позиций одного направления;
- magic number - идентификатор эксперта;
- Fractal trailing, if use Trailing stop - do not use Fractal trailing - трейлинг по фракталам, если активирован обычный трейлинг, трейлинг по фракталам должен быть выключен;
- MA Fast: averaging period - период усреднения быстрой Moving Average;
- MA Slow: averaging period - период усреднения медленной Moving Average;
- Shift (vertically) between MA Fast and MA Slow (in pips) - минимальное расстояние между двумя Moving Average по вертикали;
- MACD: period for Fast average calculation - период быстрой средней;
- MACD: period for Slow average calculation - период медленной средней.
Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Постоянный лот.EMA 6.12
Советник работает на сигналах "пересечение двух iMA (Moving Average, MA)". Есть Trailing Stop и Take Profit.
Быстрый способ нарисовать дугообразный канал в 4 клика мышью.Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD
Развитие кода "Dealers Trade v 7.74 MACD" (https://www.mql5.com/ru/code/19535). Используем "MACD с нулевым лагом" (https://www.mql5.com/ru/code/170). С увеличением количества позиций увеличивается: шаг между позициями, размер лота, тейк профит (Martingale).