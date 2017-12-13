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ma-shift Puria method - эксперт для MetaTrader 5

work2it | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2468
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Sergey Deev, автор кода mq5 - barabashkakvn.

В основу советника положен метод Пуриа с небольшими вольностями.

Используется сигнал не пересечения быстрой MA медленной, а их движение в одну сторону, подтверждение при пересечении MACD своей нулевой линии и крутизной движения быстрой MA, выраженной в количестве пипсов на тик (параметр Shift (vertically) between MA Fast and MA Slow). Обычный трейлинг или трейлинг по фракталам.

Оптимизация по ценам OHLC на периоде 2010 года, тест в режиме "Все тики" с 2010 по 2017:

ma-shift Puria method


Входные параметры

  • Manual lot: "true" -> use MANUAL lot, "false" -> use risk percent - принцип расчета объема позиции: вручную или в процентах риска от свободной маржи;
  • Lots - объем позиции при задании вручную;
  • Stop loss (in pips) - стоп лосс;
  • Take profit (in pips) - тейк профит;
  • Trailing stop, if use Fractal trailing - do not use Trailing (in pips) - трейлинг, если активирован трейлинг по фракталам, трейлинг должен быть выключен;
  • Trailing step (in pips) - шаг трейлинга;
  • Risk in percent for a deal from a free MARGIN - риск в процентах на сделку от свободной маржи;
  • Maximum number of positions in one direction - максимальное количество одновременно открытых позиций одного направления;
  • magic number - идентификатор эксперта;
  • Fractal trailing, if use Trailing stop - do not use Fractal trailing - трейлинг по фракталам, если активирован обычный трейлинг, трейлинг по фракталам должен быть выключен;
  • MA Fast: averaging period - период усреднения быстрой Moving Average;
  • MA Slow: averaging period - период усреднения медленной Moving Average;
  • Shift (vertically) between MA Fast and MA Slow (in pips) - минимальное расстояние между двумя Moving Average по вертикали;
  • MACD: period for Fast average calculation - период быстрой средней;
  • MACD: period for Slow average calculation - период медленной средней.
ichimok2005 ichimok2005

Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Постоянный лот.

EMA 6.12 EMA 6.12

Советник работает на сигналах "пересечение двух iMA (Moving Average, MA)". Есть Trailing Stop и Take Profit.

Parabolic channel Parabolic channel

Быстрый способ нарисовать дугообразный канал в 4 клика мышью.

Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD

Развитие кода "Dealers Trade v 7.74 MACD" (https://www.mql5.com/ru/code/19535). Используем "MACD с нулевым лагом" (https://www.mql5.com/ru/code/170). С увеличением количества позиций увеличивается: шаг между позициями, размер лота, тейк профит (Martingale).