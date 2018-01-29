ma-shift Puria method

思路提供者: Sergey Deev, mq5 代码作者: barabashkakvn。

智能交易系统基于略有修改的 Puria 方法。

EA 不使用快速和慢速均线的交叉点作为信号, 而是使用它们在一个方向上的运动。由 MACD 与其零轴交叉和 MA 的斜率确认信号,即衡量每个逐笔报价的点数 (参数 Shift (vertically) between MA Fast and MA Slow)。EA 使用传统的尾随停止功能或基于分形的尾随。

使用 2010 年的 OHLC 价格进行优化, 使用 2010-2017 年的数据在 "每个逐笔报价" 模式下进行测试:





输入参数