ma-shift Puria method

思路提供者: Sergey Deev, mq5 代码作者: barabashkakvn。
智能交易系统基于略有修改的 Puria 方法。
EA 不使用快速和慢速均线的交叉点作为信号, 而是使用它们在一个方向上的运动。由 MACD 与其零轴交叉和 MA 的斜率确认信号,即衡量每个逐笔报价的点数 (参数 Shift (vertically) between MA Fast and MA Slow)。EA 使用传统的尾随停止功能或基于分形的尾随。
使用 2010 年的 OHLC 价格进行优化, 使用 2010-2017 年的数据在 "每个逐笔报价" 模式下进行测试:
输入参数
- Manual lot: "true" -> use MANUAL lot, "false" -> use risk percent - 仓量选择类型: 手工或可用保证金的百分比;
- Lots - 手工设置仓量;
- Stop loss (in pips) - 止损值;
- Take profit (in pips) - 止盈值;
- Trailing stop, if use Fractal trailing - do not use Trailing (in pips) - 尾随止损值, 如果使用基于分形的尾随, 则应该禁用该选项;
- Trailing step (in pips) - 尾随值;
- Risk in percent for a deal from a free MARGIN - 每笔交易的风险占可用保证金的百分比;
- Maximum number of positions in one direction - 一个方向上允许的最大持仓量;
- magic number - 智能交易系统标识符;
- Fractal trailing, if use Trailing stop - do not use Fractal trailing - 如果使用传统尾随, 则应禁用基于分形的尾随;
- MA Fast: averaging period - 快速移动均线的周期;
- MA Slow: averaging period - 慢速移动均线的周期;
- Shift (vertically) between MA Fast and MA Slow (in pips) - 两条移动平均线之间的最小垂直距离;
- MACD: period for Fast average calculation - 快速移动均线的周期;
- MACD: period for Slow average calculation - 慢速移动均线的周期。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19578
