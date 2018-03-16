無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この情報指標により、常に現在の口座の状態を知ることができます。
指標には、ポイント単位、割合、通貨で表された利益、現在のペアのスプレッド、および現在の時間枠でバーが決済されるまでの時間のデータが表示されます。
さまざまな情報ラインロケーションタイプの1つも選択できます。
- 価格の右側（価格に続く）
- コメントとして（チャートの左上隅）
- 選択した画面の隅
データセパレータも調整可能です。
- |
- /
- \
- #
指標は使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報を無効にすることができます。
パラメータ
- Type of appearance - 情報ラインの外観の種類です。3つのオプションがあります。
- Follow the price - 価格の後
- As comment - コメントとして表示
- In selected corner of the screen - 選択したチャートコーナーに表示
- Graph corner for attachment - 'In selected corner of the screen'''表示タイプが選択されている場合、このパラメータでどのコーナーかを選択できます。
- Show profit? - 預金通貨での利益の表示を有効/無効にする
- Show profit in percents? - 割合としての利益の表示を有効/無効にする
- Show spread? - 現在のスプレッドの表示を有効/無効にする
- Show time to bar closure? - バーが決済されるまでの時間の表示を有効/無効にする
- Text color - テキストの色
- Profit color - 浮動利益がある時のテキストの色
- Loss color - 浮動損失がある時のテキストの色
- Separator - ラインデータの区切り（このパラメータの値は"|"、 "/"、 "。"、 "'\"、または "＃"の5つです。
- Y coordinate - Y座標（"In selected corner of the screen" が外観タイプとして選択されている場合）
- Indent in bars - バー単位での、現在のバーからのインデント（"Follow the price"が外観タイプとして選択されている場合）
- Font size - テキストフォントサイズ
- Font - テキストフォント
МetaТrader 4版の指標はここでダウンロードできます。
表示例
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19540
