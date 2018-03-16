この情報指標により、常に現在の口座の状態を知ることができます。

指標には、ポイント単位、割合、通貨で表された利益、現在のペアのスプレッド、および現在の時間枠でバーが決済されるまでの時間のデータが表示されます。

さまざまな情報ラインロケーションタイプの1つも選択できます。

価格の右側（価格に続く）

コメントとして（チャートの左上隅）

選択した画面の隅

データセパレータも調整可能です。

| / \ #

指標は使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報を無効にすることができます。





パラメータ

Type of appearance - 情報ラインの外観の種類です。3つのオプションがあります。 Follow the price - 価格の後 As comment - コメントとして表示 In selected corner of the screen - 選択したチャートコーナーに表示

- 情報ラインの外観の種類です。3つのオプションがあります。 Graph corner for attachment - 'In selected corner of the screen'''表示タイプが選択されている場合、このパラメータでどのコーナーかを選択できます。

- 'In selected corner of the screen'''表示タイプが選択されている場合、このパラメータでどのコーナーかを選択できます。 Show profit? - 預金通貨での利益の表示を有効/無効にする

- 預金通貨での利益の表示を有効/無効にする Show profit in percents? - 割合としての利益の表示を有効/無効にする

- 割合としての利益の表示を有効/無効にする Show spread? - 現在のスプレッドの表示を有効/無効にする

- 現在のスプレッドの表示を有効/無効にする Show time to bar closure? - バーが決済されるまでの時間の表示を有効/無効にする

- バーが決済されるまでの時間の表示を有効/無効にする Text color - テキストの色

- テキストの色 Profit color - 浮動利益がある時のテキストの色

- 浮動利益がある時のテキストの色 Loss color - 浮動損失がある時のテキストの色

- 浮動損失がある時のテキストの色 Separator - ラインデータの区切り（このパラメータの値は"|"、 "/"、 "。"、 "'\"、または "＃"の5つです。

- ラインデータの区切り（このパラメータの値は"|"、 "/"、 "。"、 "'\"、または "＃"の5つです。 Y coordinate - Y座標（"In selected corner of the screen" が外観タイプとして選択されている場合）

- Y座標（"In selected corner of the screen" が外観タイプとして選択されている場合） Indent in bars - バー単位での、現在のバーからのインデント（"Follow the price"が外観タイプとして選択されている場合）

- バー単位での、現在のバーからのインデント（"Follow the price"が外観タイプとして選択されている場合） Font size - テキストフォントサイズ

- テキストフォントサイズ Font - テキストフォント

МetaТrader 4版の指標はここでダウンロードできます。





表示例