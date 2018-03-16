コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Show Pips - MetaTrader 5のためのエキスパート

Roman Podpora | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
3181
評価:
(79)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この情報指標により、常に現在の口座の状態を知ることができます。

指標には、ポイント単位、割合、通貨で表された利益、現在のペアのスプレッド、および現在の時間枠でバーが決済されるまでの時間のデータが表示されます。

さまざまな情報ラインロケーションタイプの1つも選択できます。

  • 価格の右側（価格に続く）
  • コメントとして（チャートの左上隅）
  • 選択した画面の隅

データセパレータも調整可能です。

  1. |
  2. /
  4. \
  5. #

指標は使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報を無効にすることができます。


パラメータ

  • Type of appearance - 情報ラインの外観の種類です。3つのオプションがあります。
    • Follow the price - 価格の後
    • As comment - コメントとして表示
    • In selected corner of the screen - 選択したチャートコーナーに表示
  • Graph corner for attachment - 'In selected corner of the screen'''表示タイプが選択されている場合、このパラメータでどのコーナーかを選択できます。
  • Show profit? - 預金通貨での利益の表示を有効/無効にする
  • Show profit in percents? - 割合としての利益の表示を有効/無効にする
  • Show spread? - 現在のスプレッドの表示を有効/無効にする
  • Show time to bar closure? - バーが決済されるまでの時間の表示を有効/無効にする
  • Text color - テキストの色
  • Profit color - 浮動利益がある時のテキストの色
  • Loss color - 浮動損失がある時のテキストの色
  • Separator - ラインデータの区切り（このパラメータの値は"|"、 "/"、 "。"、 "'\"、または "＃"の5つです。
  • Y coordinate - Y座標（"In selected corner of the screen" が外観タイプとして選択されている場合）
  • Indent in bars - バー単位での、現在のバーからのインデント（"Follow the price"が外観タイプとして選択されている場合）
  • Font size - テキストフォントサイズ
  • Font - テキストフォント

МetaТrader 4版の指標はここでダウンロードできます。


表示例

Follow the price

As comment

In selected corner of the screen

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19540

Dealers Trade v 7.74 MACD Dealers Trade v 7.74 MACD

EAは、iMACD（移動平均収束/発散、MACD）指標シグナルを使用して取引します。ポジション数が増えるとロットが増えます（マルティンゲール）。

eaBreakeven eaBreakeven

このエキスパートアドバイザーは、逆指値をユーザ定義の損益分岐点に移動します。

VR---ZVER VR---ZVER

このEAは、3つのiMA（移動平均、MA）、1つの iStochastic（ストキャスティクス）と1つのiRIS（相対力指数、RSI）を使用します。ポジションは成行注文と買いストップと売りストップの指値注文によって開かれます。

x1 x1

対向するポジションを同時に開くロット管理