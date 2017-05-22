Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете.

Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме.

Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике:

Справа от цены (бегает за ценой);

Как комментарий (в левом верхнем углу графика);

В выбранном углу экрана.

Так же имеется возможность выбора разделителя информации:

| / \ #

В индикатор встроены горячие клавиши:

клавиша 1 - шаг назад в типе отображения информации (справа от цены, комментарий или угол)

клавиша 2 - шаг вперёд в типе отображения информации

клавиша 3 - смена места отображения информационной строки

Горячие клавиши можно переназначать в настройках.

Индикатор прост в использовании и очень информативен. Имеется возможность отключать ненужные пункты информации в настройках.





Настройки

Hot key for replacing the Displayed Information (backward) - шаг назад в типе отображения информации

- шаг назад в типе отображения информации Hot key for replacing the Displayed Information (forward) - шаг вперёд в типе отображения информации

- шаг вперёд в типе отображения информации Hot key for changing type of appearance/corner info string - смена места отображения информационной строки

- смена места отображения информационной строки Text color - цвет текста;

- цвет текста; Profit color - цвет текста, если имеется плавающая прибыль;

- цвет текста, если имеется плавающая прибыль; Loss color - цвет текста, если имеется плавающий убыток;

- цвет текста, если имеется плавающий убыток; Separator - разделитель данных в строке. Может принимать пять значений: "|", "/", ".", ''\" или "#";

- разделитель данных в строке. Может принимать пять значений: "|", "/", ".", ''\" или "#"; Y coordinate - координата Y (в случае выбора типа отображения In selected corner of the screen);

- координата Y (в случае выбора типа отображения In selected corner of the screen); Indent in bars - отступ в барах от текущего бара (в случае выбора типа отображения Follow the price);

- отступ в барах от текущего бара (в случае выбора типа отображения Follow the price); Font size - размер шрифта текста;

- размер шрифта текста; Font - шрифт текста.





Примеры отображения