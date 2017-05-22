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Show Pips - индикатор для MetaTrader 4
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Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете.
Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме.
Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике:
- Справа от цены (бегает за ценой);
- Как комментарий (в левом верхнем углу графика);
- В выбранном углу экрана.
Так же имеется возможность выбора разделителя информации:
- |
- /
- \
- #
В индикатор встроены горячие клавиши:
- клавиша 1 - шаг назад в типе отображения информации (справа от цены, комментарий или угол)
- клавиша 2 - шаг вперёд в типе отображения информации
- клавиша 3 - смена места отображения информационной строки
Горячие клавиши можно переназначать в настройках.
Индикатор прост в использовании и очень информативен. Имеется возможность отключать ненужные пункты информации в настройках.
Настройки
- Hot key for replacing the Displayed Information (backward) - шаг назад в типе отображения информации
- Hot key for replacing the Displayed Information (forward) - шаг вперёд в типе отображения информации
- Hot key for changing type of appearance/corner info string - смена места отображения информационной строки
- Text color - цвет текста;
- Profit color - цвет текста, если имеется плавающая прибыль;
- Loss color - цвет текста, если имеется плавающий убыток;
- Separator - разделитель данных в строке. Может принимать пять значений: "|", "/", ".", ''\" или "#";
- Y coordinate - координата Y (в случае выбора типа отображения In selected corner of the screen);
- Indent in bars - отступ в барах от текущего бара (в случае выбора типа отображения Follow the price);
- Font size - размер шрифта текста;
- Font - шрифт текста.
Примеры отображения
Небольшая система, которая позволяет выставить линию закрытия ордера под любым наклоном.AMA STL Color
Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA).
Пипсовка с усреднением. Идея простая: при открытии новой свечи открываем ордер в сторону ЕМА, если цена идет в нашу сторону тянем трейлинг стоп, если против - усредняем до разворота и срабатывания трейлинг стопа. Усреднять начинаем на расстоянии Range от ордера, и продолжаем от усредненной цены. То есть второй ордер открывается на расстоянии Range, а третий и последующие на расстоянии 0,5*Range от последнего. Объем ордеров усреднения равен сумме объемов всех предыдущих ордеров.BarsStreet
Данный индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления от 3 до 12 баров.