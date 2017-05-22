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Индикаторы

Show Pips - индикатор для MetaTrader 4

Roman Podpora
Roman Podpora

Roman Podpora

4.5 (284)
🟢 META TREND PRO ➡️ (NEW)
MT5: Скачать сейчас: https://www.mql5.com/ru/market/product/176167
🟢TREND LINES PRO ➡️ (NEW)
17 продуктов 4 кода 8 комментариев
Просмотров:
16333
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете.

Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме.

Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике:

  • Справа от цены (бегает за ценой);
  • Как комментарий (в левом верхнем углу графика);
  • В выбранном углу экрана.

Так же имеется возможность выбора разделителя информации:

  1. |
  2. /
  4. \
  5. #

В индикатор встроены горячие клавиши:

  • клавиша 1 - шаг назад в типе отображения информации (справа от цены, комментарий или угол)
  • клавиша 2 - шаг вперёд в типе отображения информации
  • клавиша 3 - смена места отображения информационной строки

Горячие клавиши можно переназначать в настройках.

Индикатор прост в использовании и очень информативен. Имеется возможность отключать ненужные пункты информации в настройках.


Настройки

  • Hot key for replacing the Displayed Information (backward) - шаг назад в типе отображения информации
  • Hot key for replacing the Displayed Information (forward) - шаг вперёд в типе отображения информации
  • Hot key for changing type of appearance/corner info string - смена места отображения информационной строки
  • Text color - цвет текста;
  • Profit color - цвет текста, если имеется плавающая прибыль;
  • Loss color - цвет текста, если имеется плавающий убыток;
  • Separator - разделитель данных в строке. Может принимать пять значений: "|", "/", ".", ''\" или "#";
  • Y coordinate - координата Y (в случае выбора типа отображения In selected corner of the screen);
  • Indent in bars - отступ в барах от текущего бара (в случае выбора типа отображения Follow the price);
  • Font size - размер шрифта текста;
  • Font - шрифт текста.


Примеры отображения

Lot line Lot line

Небольшая система, которая позволяет выставить линию закрытия ордера под любым наклоном.

AMA STL Color AMA STL Color

Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA).

Pipser Pipser

Пипсовка с усреднением. Идея простая: при открытии новой свечи открываем ордер в сторону ЕМА, если цена идет в нашу сторону тянем трейлинг стоп, если против - усредняем до разворота и срабатывания трейлинг стопа. Усреднять начинаем на расстоянии Range от ордера, и продолжаем от усредненной цены. То есть второй ордер открывается на расстоянии Range, а третий и последующие на расстоянии 0,5*Range от последнего. Объем ордеров усреднения равен сумме объемов всех предыдущих ордеров.

BarsStreet BarsStreet

Данный индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления от 3 до 12 баров.