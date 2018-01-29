请观看如何免费下载自动交易
此信息指标可令您始终了解当前账户状态。
指标显示以下数据: 利润 (点数), 百分比和货币, 当前货币对的点差以及到当前时间帧结束时的时间。
您可以选择不同信息行的位置类型之一:
- 在价格的右边 (紧随价格);
- 作为注释 (在图表的左上角);
- 在屏幕的选定角落。
数据分隔符也是可调的:
- |
- /
- \
- #
指标易于使用且信息丰富。您可以关闭设置中的不必要信息。
参数
- Type of appearance - 信息行外观类型。有三种选择:
- Follow the price - 紧随价格;
- As comment - 作为注释显示;
- In selected corner of the screen - 显示在屏幕的选定角落。
- Graph corner for attachment - 如果选中 'In selected corner of the screen' 显示类型, 此参数能够选择角落;
- Show profit? - 启用/禁用按照存款货币为单位显示利润;
- Show profit in percents? - 启用/禁用按照百分比显示利润;
- Show spread? - 启用/禁用显示当前点差;
- Show time to bar closure? - 启用/禁用显示当前柱线距收盘的剩余时间;
- Text color - 文本颜色;
- Profit color - 浮盈的文本颜色;
- Loss color - 浮亏的文本颜色;
- Separator - 分隔符。参数也许是五个数值之一: "|", "/", ".", ''\", or "#";
- Y coordinate - Y 坐标 (如果 "In selected corner of the screen" 被选中为外观类型);
- Indent in bars - 从当前柱线缩进, 以柱线为单位 (如果 "Follow the price" 被选中为外观类型);
- Font size - 文本字号;
- Font - 字体;
指标的 МetaТrader 4 版本可从 此处 下载。
显示示例
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19540
