此信息指标可令您始终了解当前账户状态。

指标显示以下数据: 利润 (点数), 百分比和货币, 当前货币对的点差以及到当前时间帧结束时的时间。

您可以选择不同信息行的位置类型之一:

在价格的右边 (紧随价格);

作为注释 (在图表的左上角);

在屏幕的选定角落。

数据分隔符也是可调的:

| / \ #

指标易于使用且信息丰富。您可以关闭设置中的不必要信息。





参数

Type of appearance - 信息行外观类型。有三种选择: Follow the price - 紧随价格; As comment - 作为注释显示; In selected corner of the screen - 显示在屏幕的选定角落。

- 信息行外观类型。有三种选择: Graph corner for attachment - 如果选中 'In selected corner of the screen' 显示类型, 此参数能够选择角落;

- 如果选中 'In selected corner of the screen' 显示类型, 此参数能够选择角落; Show profit? - 启用/禁用按照存款货币为单位显示利润;

- 启用/禁用按照存款货币为单位显示利润; Show profit in percents? - 启用/禁用按照百分比显示利润;

- 启用/禁用按照百分比显示利润; Show spread? - 启用/禁用显示当前点差;

- 启用/禁用显示当前点差; Show time to bar closure? - 启用/禁用显示当前柱线距收盘的剩余时间;

- 启用/禁用显示当前柱线距收盘的剩余时间; Text color - 文本颜色;

- 文本颜色; Profit color - 浮盈的文本颜色;

- 浮盈的文本颜色; Loss color - 浮亏的文本颜色;

- 浮亏的文本颜色; Separator - 分隔符。参数也许是五个数值之一: "|", "/", ".", ''\", or "#";

- 分隔符。参数也许是五个数值之一: "|", "/", ".", ''\", or "#"; Y coordinate - Y 坐标 (如果 "In selected corner of the screen" 被选中为外观类型);

- Y 坐标 (如果 "In selected corner of the screen" 被选中为外观类型); Indent in bars - 从当前柱线缩进, 以柱线为单位 (如果 "Follow the price" 被选中为外观类型);

- 从当前柱线缩进, 以柱线为单位 (如果 "Follow the price" 被选中为外观类型); Font size - 文本字号;

- 文本字号; Font - 字体;

指标的 МetaТrader 4 版本可从 此处 下载。





显示示例