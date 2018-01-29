代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

显示点值 - MetaTrader 5EA

Roman Podpora | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
3052
等级:
(79)
已发布:
Show Pips.mq5 (21.51 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此信息指标可令您始终了解当前账户状态。

指标显示以下数据: 利润 (点数), 百分比和货币, 当前货币对的点差以及到当前时间帧结束时的时间。

您可以选择不同信息行的位置类型之一:

  • 在价格的右边 (紧随价格);
  • 作为注释 (在图表的左上角);
  • 在屏幕的选定角落。

数据分隔符也是可调的:

  1. |
  2. /
  4. \
  5. #

指标易于使用且信息丰富。您可以关闭设置中的不必要信息。


参数

  • Type of appearance - 信息行外观类型。有三种选择:
    • Follow the price - 紧随价格;
    • As comment - 作为注释显示;
    • In selected corner of the screen - 显示在屏幕的选定角落。
  • Graph corner for attachment - 如果选中 'In selected corner of the screen' 显示类型, 此参数能够选择角落;
  • Show profit? - 启用/禁用按照存款货币为单位显示利润;
  • Show profit in percents? - 启用/禁用按照百分比显示利润;
  • Show spread? - 启用/禁用显示当前点差;
  • Show time to bar closure? - 启用/禁用显示当前柱线距收盘的剩余时间;
  • Text color - 文本颜色;
  • Profit color - 浮盈的文本颜色;
  • Loss color - 浮亏的文本颜色;
  • Separator - 分隔符。参数也许是五个数值之一: "|", "/", ".", ''\", or "#";
  • Y coordinate - Y 坐标 (如果 "In selected corner of the screen" 被选中为外观类型);
  • Indent in bars - 从当前柱线缩进, 以柱线为单位 (如果 "Follow the price" 被选中为外观类型);
  • Font size - 文本字号;
  • Font - 字体;

指标的 МetaТrader 4 版本可从 此处 下载。


显示示例

紧随价格

作为注释

在屏幕的选定角落

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19540

Dealers Trade v 7.74 MACD Dealers Trade v 7.74 MACD

EA 使用 iMACD (移动平均聚合/发散, MACD) 指标的信号进行交易。当开仓数增加时手数增加 (马丁格尔)

3MACross EA 3MACross EA

基于指标 "MA Cross 3MACross Alert WarnSig" (https://www.mql5.com/zh/code/19519) 和 "价格通道" (https://www.mql5.com/zh/code/44) 的智能交易系统。

VR---ZVER VR---ZVER

EA 使用三条 iMAs (移动均线, MA), 一条 iStochastic (Stochastic 振荡器) 和一条 iRSI (RSI, 相对强度指数)。市价开仓, 并放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。

x1 x1

同时打开互逆持仓。手数管理