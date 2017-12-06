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Roman Podpora
Roman Podpora

Roman Podpora

4.5 (284)
🟢 META TREND PRO ➡️ (NEW)
MT5: Скачать сейчас: https://www.mql5.com/ru/market/product/176167
🟢TREND LINES PRO ➡️ (NEW)
17 продуктов 4 кода 8 комментариев
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(79)
Опубликован:
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Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете.

Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме.

Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике:

  • Справа от цены (бегает за ценой);
  • Как комментарий (в левом верхнем углу графика);
  • В выбранном углу экрана.

Так же имеется возможность выбора разделителя информации:

  1. |
  2. /
  4. \
  5. #

Индикатор прост в использовании и очень информативен. Имеется возможность отключать ненужные пункты информации в настройках.


Настройки

  • Type of appearance - тип отображения информационной строки. Имеются три варианта:
    • Follow the price - вслед за ценой;
    • As comment - как комментарий;
    • In selected corner of the screen - в выбранном углу экрана.
  • Graph corner for attachment - в случае выбора типа отображения In selected corner of the screen данный пункт позволяет выбрать один из четырех углов привязки;
  • Show profit? - параметр отвечает за отображение прибыли в валюте депозита;
  • Show profit in percents? - параметр отвечает за отображение прибыли в процентах;
  • Show spread? - параметр отвечает за отображение текущего спреда;
  • Show time to bar closure? - параметр отвечает за отображение времени до закрытия бара;
  • Text color - цвет текста;
  • Profit color - цвет текста, если имеется плавающая прибыль;
  • Loss color - цвет текста, если имеется плавающий убыток;
  • Separator - разделитель данных в строке. Может принимать пять значений: "|", "/", ".", ''\" или "#";
  • Y coordinate - координата Y (в случае выбора типа отображения In selected corner of the screen);
  • Indent in bars - отступ в барах от текущего бара (в случае выбора типа отображения Follow the price);
  • Font size - размер шрифта текста;
  • Font - шрифт текста.

Версию индикатора для МetaТrader 4 можно скачать тут.


Примеры отображения

Follow the price

As comment

In selected corner of the screen

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