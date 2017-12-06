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Show Pips - эксперт для MetaTrader 5
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Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете.
Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме.
Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике:
- Справа от цены (бегает за ценой);
- Как комментарий (в левом верхнем углу графика);
- В выбранном углу экрана.
Так же имеется возможность выбора разделителя информации:
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Индикатор прост в использовании и очень информативен. Имеется возможность отключать ненужные пункты информации в настройках.
Настройки
- Type of appearance - тип отображения информационной строки. Имеются три варианта:
- Follow the price - вслед за ценой;
- As comment - как комментарий;
- In selected corner of the screen - в выбранном углу экрана.
- Graph corner for attachment - в случае выбора типа отображения In selected corner of the screen данный пункт позволяет выбрать один из четырех углов привязки;
- Show profit? - параметр отвечает за отображение прибыли в валюте депозита;
- Show profit in percents? - параметр отвечает за отображение прибыли в процентах;
- Show spread? - параметр отвечает за отображение текущего спреда;
- Show time to bar closure? - параметр отвечает за отображение времени до закрытия бара;
- Text color - цвет текста;
- Profit color - цвет текста, если имеется плавающая прибыль;
- Loss color - цвет текста, если имеется плавающий убыток;
- Separator - разделитель данных в строке. Может принимать пять значений: "|", "/", ".", ''\" или "#";
- Y coordinate - координата Y (в случае выбора типа отображения In selected corner of the screen);
- Indent in bars - отступ в барах от текущего бара (в случае выбора типа отображения Follow the price);
- Font size - размер шрифта текста;
- Font - шрифт текста.
Версию индикатора для МetaТrader 4 можно скачать тут.
Примеры отображения
Торговля по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Увеличение лота с увеличением количества позиций (Martingale)3MACross EA
Советник по индикаторам "MA Cross 3MACross Alert WarnSig" ( https://www.mql5.com/ru/code/19519 ) и "Price Channel" ( https://www.mql5.com/ru/code/44 )
Советник использует три iMA (Moving Average, MA), один iStochastic (Stochastic Oscillator) и один iRSI (Relative Strength Index, RSI). Позиции открываются по рынку, также размещаются отложенные Buy Stop и Sell Stop ордера.LeadLagRelationshipTester
Скрипт для проверки индикатора LeadLagRelationship (https://www.mql5.com/ru/market/product/26229)