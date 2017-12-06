Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете.

Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме.

Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике:

Справа от цены (бегает за ценой);

Как комментарий (в левом верхнем углу графика);

В выбранном углу экрана.

Так же имеется возможность выбора разделителя информации:

| / \ #

Индикатор прост в использовании и очень информативен. Имеется возможность отключать ненужные пункты информации в настройках.





Настройки

Type of appearance - тип отображения информационной строки. Имеются три варианта: Follow the price - вслед за ценой; As comment - как комментарий; In selected corner of the screen - в выбранном углу экрана.

- тип отображения информационной строки. Имеются три варианта: Graph corner for attachment - в случае выбора типа отображения In selected corner of the screen данный пункт позволяет выбрать один из четырех углов привязки;

- в случае выбора типа отображения In selected corner of the screen данный пункт позволяет выбрать один из четырех углов привязки; Show profit? - параметр отвечает за отображение прибыли в валюте депозита;

- параметр отвечает за отображение прибыли в валюте депозита; Show profit in percents? - параметр отвечает за отображение прибыли в процентах;

- параметр отвечает за отображение прибыли в процентах; Show spread? - параметр отвечает за отображение текущего спреда;

- параметр отвечает за отображение текущего спреда; Show time to bar closure? - параметр отвечает за отображение времени до закрытия бара;

- параметр отвечает за отображение времени до закрытия бара; Text color - цвет текста;

- цвет текста; Profit color - цвет текста, если имеется плавающая прибыль;

- цвет текста, если имеется плавающая прибыль; Loss color - цвет текста, если имеется плавающий убыток;

- цвет текста, если имеется плавающий убыток; Separator - разделитель данных в строке. Может принимать пять значений: "|", "/", ".", ''\" или "#";

- разделитель данных в строке. Может принимать пять значений: "|", "/", ".", ''\" или "#"; Y coordinate - координата Y (в случае выбора типа отображения In selected corner of the screen);

- координата Y (в случае выбора типа отображения In selected corner of the screen); Indent in bars - отступ в барах от текущего бара (в случае выбора типа отображения Follow the price);

- отступ в барах от текущего бара (в случае выбора типа отображения Follow the price); Font size - размер шрифта текста;

- размер шрифта текста; Font - шрифт текста.

Версию индикатора для МetaТrader 4 можно скачать тут.





Примеры отображения