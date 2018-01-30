Dieser Indikator erlaubt es Ihnen, immer über den aktuellen Kontostand informiert zu sein.

Der Indikator zeigt folgende Informationen an: Profit in Punkten, in Prozent und in Währung sowie den Spread auf dem aktuellen Währungspaar und die Zeit vor dem Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen.

Es gibt mehrere Varianten, die Informationszeile im Chart zu platzieren:

Rechts vom Preis (folgt dem Preis);

Als Kommentar (in der rechten oberen Ecke des Charts);

In der ausgewählten Ecke des Bildschirms.

Darüber hinaus kann man einen Trenner für die Informationen auswählen:

| / \ #

Der Indikator ist benutzerfreundlich und informativ. Unnötige Informationen können in den Einstellungen deaktiviert werden.





Einstellungen

Type of appearance - Typ der Anzeige der Informationszeile. Es gibt drei Varianten: Follow the price - dem Preis folgen; As comment - als Kommentar; In selected corner of the screen - in der ausgewählten Ecke des Bildschirms.

- Typ der Anzeige der Informationszeile. Es gibt drei Varianten: Graph corner for attachment - wenn "In selected corner of the screen" ausgewählt wurde, erlaubt dieser Parameter eine der vier Ecken auszuwählen;

- wenn "In selected corner of the screen" ausgewählt wurde, erlaubt dieser Parameter eine der vier Ecken auszuwählen; Show profit? - der Parameter ist für die Anzeige des Profits in Kontowährung verantwortlich;

- der Parameter ist für die Anzeige des Profits in Kontowährung verantwortlich; Show profit in percents? - der Parameter ist für die Anzeige des Profits in Prozent verantwortlich;

- der Parameter ist für die Anzeige des Profits in Prozent verantwortlich; Show spread? - der Parameter ist für die Anzeige des aktuellen Spreads verantwortlich;

- der Parameter ist für die Anzeige des aktuellen Spreads verantwortlich; Show time to bar closure? - der Paramter ist für die Anzeige der Zeit bis zum Schließen des Balkens verantwortlich;

- der Paramter ist für die Anzeige der Zeit bis zum Schließen des Balkens verantwortlich; Text color - Textfarbe;

- Textfarbe; Profit color - Textfarbe, wenn es Floating Profit gibt;

- Textfarbe, wenn es Floating Profit gibt; Loss color - Textfarbe, wenn es Floating Verlust gibt;

- Textfarbe, wenn es Floating Verlust gibt; Separator - Trenner in der Zeile. Kann fünf Werte annehmen: "|", "/", ".", ''\" oder "#";

- Trenner in der Zeile. Kann fünf Werte annehmen: "|", "/", ".", ''\" oder "#"; Y coordinate - Y-Koordinate (wenn "In selected corner of the screen" ausgewählt wurde);

- Y-Koordinate (wenn "In selected corner of the screen" ausgewählt wurde); Indent in bars - Verschiebung in Balken vom aktuellen Balken (Wenn der Anzeigetyp "Follow the price" ausgewählt wurde);

- Verschiebung in Balken vom aktuellen Balken (Wenn der Anzeigetyp "Follow the price" ausgewählt wurde); Font size - Schriftgröße;

- Schriftgröße; Font - Schriftart.

Die Version des Indikators für МetaТrader 4 kann man hier herunterladen.





Beispiele für die Anzeige