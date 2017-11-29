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Индикаторы

Dtm_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1876
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
Dtm.mq5 (57.13 KB) просмотр
Dtm_HTF.mq5 (21.69 KB) просмотр
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Индикатор Dtm с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators скомпилированного индикатора Dtm.ex5.

Рис.1. Индикатор Dtm_HTF

Рис.1. Индикатор Dtm_HTF.

Exp_CMO_Duplex Exp_CMO_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на пробое индикатором CMO линии нуля, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

Exp_Daniella Exp_Daniella

Торговая система, построенная на сигналах семафорного сигнального индикатора Daniella.

N Candles v5 N Candles v5

Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа.

BeerGodEA BeerGodEA

Работа по индикатору iMA (Moving Average, MA), но с запаздыванием от времени открытия бара.