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Индикаторы

Dtm - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2242
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Finware.ru Ltd.

Осциллятор в DRAW_FILLING стиле с использованием цифровых фильтров.

Рис.1. Индикатор Dtm

Рис.1. Индикатор Dtm.

Clock Clock

Библиотека создания аналоговых часов в графических ресурсах MetaTrader 4/5.

N seconds N points N seconds N points

Советник отслеживает позиции по всем символам и по всем magic'ам. Если позиция открыта уже "Waiting for seconds" и её прибыль "Take Profit" пунктов, закрывает позиции. Если прибыль не достигла "Take Profit" пунктов - тогда переносит уровень take profit.

Exp_Stopreversal_Tm Exp_Stopreversal_Tm

Эксперт на основе сигналов индикатора Stopreversal с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.

Daniella Daniella

Семафорный сигнальный индикатор с использованием Average True Range.