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Dtm - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Finware.ru Ltd.
Осциллятор в DRAW_FILLING стиле с использованием цифровых фильтров.
Рис.1. Индикатор Dtm.
Clock
Библиотека создания аналоговых часов в графических ресурсах MetaTrader 4/5.N seconds N points
Советник отслеживает позиции по всем символам и по всем magic'ам. Если позиция открыта уже "Waiting for seconds" и её прибыль "Take Profit" пунктов, закрывает позиции. Если прибыль не достигла "Take Profit" пунктов - тогда переносит уровень take profit.
Exp_Stopreversal_Tm
Эксперт на основе сигналов индикатора Stopreversal с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.Daniella
Семафорный сигнальный индикатор с использованием Average True Range.