Indikatoren

Dtm_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
718
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
\MQL5\Indicators\
Dtm_HTF.mq5 (21.69 KB) ansehen
Dtm.mq5 (57.13 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann

Der DtmIndikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametersn auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Dtm.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Dtm_HTF Indikator

Abb.1. Der Dtm_HTF Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19506

