Dtm_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der DtmIndikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametersn auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Dtm.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Dtm_HTF Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19506
