記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Dtm_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 668
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
指標の時間枠を入力パラメータから変更する可能性のあるDtm指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはコンパイルされたDtm.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 Dtm_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19506
