Dtm_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

指標の時間枠を入力パラメータから変更する可能性のあるDtm指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはコンパイルされたDtm.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　Dtm_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19506

コナーズRSI 2 コナーズRSI 2

コナーズRSI 2戦略に基づくシンプルなエキスパートアドバイザーです。

Exp_CMO_Duplex Exp_CMO_Duplex

1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できる、CMO指標とゼロラインの交差に基づく売り取引と買い取引のための2つの同一の取引システムです。

N Candles v5 N Candles v5

このエキスパートアドバイザーは、連続したN個の同一のローソク足を検索します。強気なローソク足で買い、弱気なローソク足で売ります。

BeerGodEA BeerGodEA

このエキスパートアドバイザーは、iMA（移動平均、MA）指標のシグナルを使用し、バーの開いた時間からの遅れを伴います。