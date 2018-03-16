指標の時間枠を入力パラメータから変更する可能性のあるDtm指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

この指標にはコンパイルされたDtm.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1 Dtm_HTF指標