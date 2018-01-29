代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Dtm_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
972
等级:
(16)
已发布:
\MQL5\Indicators\
Dtm_HTF.mq5 (21.69 KB) 预览
Dtm.mq5 (57.13 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Dtm 指标可依据输入参数更改指标时间帧:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

该指标需要 Dtm.ex5 指标文件进行操作。将其加到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。

图例1. Dtm_HTF 指标

图例1. Dtm_HTF 指标。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19506

Exp_CMO_Duplex Exp_CMO_Duplex

两款相同的交易系统, 基于 CMO 指标与零轴的交叉进行多头和空头交易, 在一个智能交易系统中能够以不同的方式进行配置。

Exp_Daniella Exp_Daniella

一款基于 Daniella 信号量指标的交易系统。

N Candles v5 N Candles v5

智能交易系统搜索连续 N 根相同的蜡烛条。若为看涨蜡烛条则买入, 若为看跌蜡烛条则卖出。

BeerGodEA BeerGodEA

智能交易系统使用 iMA (移动平均, MA) 指标的信号, 但延迟了开盘时间。