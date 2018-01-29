请观看如何免费下载自动交易
Dtm 指标可依据输入参数更改指标时间帧:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
该指标需要 Dtm.ex5 指标文件进行操作。将其加到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。
图例1. Dtm_HTF 指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19506
Exp_CMO_Duplex
两款相同的交易系统, 基于 CMO 指标与零轴的交叉进行多头和空头交易, 在一个智能交易系统中能够以不同的方式进行配置。Exp_Daniella
一款基于 Daniella 信号量指标的交易系统。
N Candles v5
智能交易系统搜索连续 N 根相同的蜡烛条。若为看涨蜡烛条则买入, 若为看跌蜡烛条则卖出。BeerGodEA
智能交易系统使用 iMA (移动平均, MA) 指标的信号, 但延迟了开盘时间。