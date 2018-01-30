CodeBaseKategorien
Daniella - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
816
Daniella.mq5
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Echter Autor: Kvant

Ein Semaphor-Signalindikator unter Verwendung von Average True Range. Signale werden in den Momenten erzeugt, wenn der ATR nach einem vorherigen Rückgang wieder ansteigt. Die Farbe des Indikators hängt von der Bewegungsrichtung der Kerze ab.

Abb.1. Der Daniella Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19426

