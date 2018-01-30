und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Echter Autor: Kvant
Ein Semaphor-Signalindikator unter Verwendung von Average True Range. Signale werden in den Momenten erzeugt, wenn der ATR nach einem vorherigen Rückgang wieder ansteigt. Die Farbe des Indikators hängt von der Bewegungsrichtung der Kerze ab.
Abb.1. Der Daniella Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19426
