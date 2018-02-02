Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El indicador realiza el seguimiento de una secuencia continua de barras de una dirección y coloca las marcas en ellas.
En el indicador hay Alert para avisar sobre la dirección continua de N velas.
Autor de la idea: Firetrade2013 Chirikov.
mCandle_row - sólo en la ventana principal.
.
sCandle_row - con el gráfico en la subventana.
.
Parámetros de entrada
- Font size arrow - tamaño de la fuente;
- Bull arrow candle - color de la dirección Bull;
- Bear arrow candle - color de la dirección Bear;
- Cross arrow candle - color de Dodji;
- Alert - activar/desactivar Alert;
- Count Candles - número de velas consecutivas para activar Alert.
