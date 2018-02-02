CodeBaseSecciones
Candle_row - indicador para MetaTrader 5

Индикатор написан по идее: Firetrade2013 Chirikov
Vitaly Muzichenko
1319
(25)
\MQL5\Indicators\
mCandle_row.mq5 (8.54 KB) ver
sCandle_row.mq5 (9.5 KB) ver
El indicador realiza el seguimiento de una secuencia continua de barras de una dirección y coloca las marcas en ellas.

En el indicador hay Alert para avisar sobre la dirección continua de N velas.

Autor de la idea: Firetrade2013 Chirikov.

mCandle_row - sólo en la ventana principal.

.

sCandle_row - con el gráfico en la subventana.

.


Parámetros de entrada

  • Font size arrow - tamaño de la fuente;
  • Bull arrow candle - color de la dirección Bull;
  • Bear arrow candle - color de la dirección Bear;
  • Cross arrow candle - color de Dodji;
  • Alert - activar/desactivar Alert;
  • Count Candles - número de velas consecutivas para activar Alert.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19416

