ColorBlauErgodicMACD - MetaTrader 5脚本
遍历 MACD-振荡器 来自 William Blau 的著作 "Momentum, direction and divergence (动量, 方向和偏离)", 以彩色直方图形式实现。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
ColorBlauErgodicMACD 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1942
