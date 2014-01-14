Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
i-Fractals-sig - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1306
Autor Real:
3172552 & KimIV
Descripcion:
El indicador de señales de entrada al mercado utilizando fractales.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 27.01.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/770
IsNewBar
La clase СIsNewBar permite determinar el momento de una barra cambiando.TrendTriggerMod
El indicador muestra el poder de la tendencia y la dirección.
ColorBlauErgodicMACD
Oscilador MACD ergódico implementado en forma de un histograma en color.Fx10
El indicador de señales de semáforo con valores basados en cinco indicadores técnicos: LWMA, SMA, RSI, Estocástico, MACD.