i-Fractals-sig - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1306
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Autor Real:

3172552 & KimIV

Descripcion:

El indicador de señales de entrada al mercado utilizando fractales.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 27.01.2008.

i-Fractals-sig

