EMA_RSI_VA - indicador para MetaTrader 5
- 1474
Ajuste de Media Móvil Exponencial con Volatilidad RSI por Jose Silva.
Parámetros de entrada:
- RSIPeriod - Período del indicador RSI;
- EMAPeriods - Período del indicador EMA;
- Price - Precio Aplicado;
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/907
