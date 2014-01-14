CodeBaseSecciones
EMA_RSI_VA - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Publicado:
Actualizado:
ema_rsi_va.mq5 (3.44 KB) ver
Ajuste de Media Móvil Exponencial con Volatilidad RSI por Jose Silva.

Ajuste de Media Móvil Exponencial con Volatilidad RSI por Jose Silva

Parámetros de entrada:

  • RSIPeriod - Período del indicador RSI;
  • EMAPeriods - Período del indicador EMA;
  • Price - Precio Aplicado;

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/907

EA_MARSI EA_MARSI

El Asesor Experto se basa en el indicador EMA_RSI_VA. Señal de compra: cruce hacia arriba de la línea rápida, señal de venta: cruce hacia abajo de la línea rápida.

Chart_Period_Changer Chart_Period_Changer

Un simple script para conmutación básica de timeframes. Permite cambiar un período del gráfico mediante teclas de acceso rápido.

KAGI-1 KAGI-1

El gráfico de KAGI en la forma más simple.

KGHP KGHP

Filtro estándar de alta frecuencia.