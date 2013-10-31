Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
KAGI-1 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3124
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Инструменты трейдера
График "Каги" в максимально простом виде.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.02.2008.
Индикатор KAGI-1
KGHP
Классический высокочастотный фильтр.BlauDTI
Индикатор Уильяма Блау Directional Trend Index в виде цветной гистограммы.
r_Gator
Аналог индикатора Alligator с меньшей задержкой сигналов.ColorBlauErgodicMACD
Эргодический MACD-Oscillator, реализованный в виде цветной гистограммы.