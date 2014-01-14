CodeBaseSecciones
Indicadores

KGHP - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1347
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
kghp.mq5 (46.31 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Newdigital

Filtro estándar de alta frecuencia.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 05.02.2008.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1939

