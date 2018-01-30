und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ShadeOpen - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 723
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator markiert die in den Einstellungen angegebene Periode mit farbigen Rechtecken. Das interne Rechteck basiert auf Eröffnungs- und Schlusskursen der Periode (der Körper der resultierende Kerze der Periode), das obere und untere Rechtecke stellen Schatten dieser Kerze dar.
Aufwärtskerzen sind in Grün dargestellt, Abwärtskerzen - in Gelb. Der Indikator wird mithilfe des Stils DRAW_FILLING gezeichnet.
Abb.1. Der ShadeOpen Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19339
Ein Alert (Ton, Benachrichtigung per E-Mail, Push-Benachrichtigung) wir erzeugt, wenn der iMA (Moving Average, MA) Indikator den Balken mit dem Index N kreuzt.MAMACD
Eine Strategie basierend auf iMA (Moving Average, MA) und iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).
Der Indikator markiert die in den Einstellungen angegebenen Periode mit farbigen Rechtecken.Disaster
Arbeit mit Pending Orders (Buy Stop und Sell Stop). Der Expert Advisor verwendet den iMA Indikator (Moving Average, MA) mit einer SEHR großen Periode - 590.