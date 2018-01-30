Der Indikator markiert die in den Einstellungen angegebene Periode mit farbigen Rechtecken. Das interne Rechteck basiert auf Eröffnungs- und Schlusskursen der Periode (der Körper der resultierende Kerze der Periode), das obere und untere Rechtecke stellen Schatten dieser Kerze dar.

Aufwärtskerzen sind in Grün dargestellt, Abwärtskerzen - in Gelb. Der Indikator wird mithilfe des Stils DRAW_FILLING gezeichnet.

Abb.1. Der ShadeOpen Indikator.