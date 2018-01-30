CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ShadeOpen - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
723
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
ShadeOpen.mq5 (27.67 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator markiert die in den Einstellungen angegebene Periode mit farbigen Rechtecken. Das interne Rechteck basiert auf Eröffnungs- und Schlusskursen der Periode (der Körper der resultierende Kerze der Periode), das obere und untere Rechtecke stellen Schatten dieser Kerze dar.

Aufwärtskerzen sind in Grün dargestellt, Abwärtskerzen - in Gelb. Der Indikator wird mithilfe des Stils DRAW_FILLING gezeichnet.

Abb.1. Der ShadeOpen Indikator

Abb.1. Der ShadeOpen Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19339

Alert Crossing Moving Average Nth Bar Alert Crossing Moving Average Nth Bar

Ein Alert (Ton, Benachrichtigung per E-Mail, Push-Benachrichtigung) wir erzeugt, wenn der iMA (Moving Average, MA) Indikator den Balken mit dem Index N kreuzt.

MAMACD MAMACD

Eine Strategie basierend auf iMA (Moving Average, MA) und iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

ShadeOpenX ShadeOpenX

Der Indikator markiert die in den Einstellungen angegebenen Periode mit farbigen Rechtecken.

Disaster Disaster

Arbeit mit Pending Orders (Buy Stop und Sell Stop). Der Expert Advisor verwendet den iMA Indikator (Moving Average, MA) mit einer SEHR großen Periode - 590.