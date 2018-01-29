指标使用彩色矩形标记指标设置中指定的时间周期。中间的矩形是根据交易时段的开盘价和收盘价 (指定周期的蜡烛条实体) 绘制的, 而上下矩形表示蜡烛条阴影。

不断增长的蜡烛条以石灰绿色着色, 下落蜡烛条为黄砖色。指标使用 DRAW_FILLING 样式绘制。

图例1. ShadeOpen 指标。