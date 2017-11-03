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Индикаторы

ShadeOpen - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1952
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор выделяет цветными прямоугольниками отмеченный во входных настройках период времени. Внутренний прямоугольник построен на ценах открытия и закрытия торгового периода (тело итоговой свечи за период), а верхний и нижний прямоугольники представляют собой тени этой свечи.

Растущие свечи окрашены в зелено-салатовые тона, а падающие в желто-кирпичные. Отрисовка индикатора происходит с использованием стиля DRAW_FILLING.

Рис.1. Индикатор ShadeOpen

Рис.1. Индикатор ShadeOpen.

Alert Crossing Moving Average Nth Bar Alert Crossing Moving Average Nth Bar

Сигнал (звуковой файл, уведомление на email, Push) при пересечении индикатором iMA (Moving Average, MA) бара под номером N.

MAMACD MAMACD

Стратегия на основе iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

Disaster Disaster

Работа с отложенными (Buy Stop и Sell Stop) ордерами. Используется индикатор iMA (Moving Average, MA) с ОЧЕНЬ большим периодом - 590.

ShadeOpenX ShadeOpenX

Индикатор выделяет цветными прямоугольниками отмеченный во входных настройках период времени за текущий день.