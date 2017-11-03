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ShadeOpen - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор выделяет цветными прямоугольниками отмеченный во входных настройках период времени. Внутренний прямоугольник построен на ценах открытия и закрытия торгового периода (тело итоговой свечи за период), а верхний и нижний прямоугольники представляют собой тени этой свечи.
Растущие свечи окрашены в зелено-салатовые тона, а падающие в желто-кирпичные. Отрисовка индикатора происходит с использованием стиля DRAW_FILLING.
Рис.1. Индикатор ShadeOpen.
Сигнал (звуковой файл, уведомление на email, Push) при пересечении индикатором iMA (Moving Average, MA) бара под номером N.MAMACD
Стратегия на основе iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).
Работа с отложенными (Buy Stop и Sell Stop) ордерами. Используется индикатор iMA (Moving Average, MA) с ОЧЕНЬ большим периодом - 590.ShadeOpenX
Индикатор выделяет цветными прямоугольниками отмеченный во входных настройках период времени за текущий день.