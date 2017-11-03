Индикатор выделяет цветными прямоугольниками отмеченный во входных настройках период времени. Внутренний прямоугольник построен на ценах открытия и закрытия торгового периода (тело итоговой свечи за период), а верхний и нижний прямоугольники представляют собой тени этой свечи.

Растущие свечи окрашены в зелено-салатовые тона, а падающие в желто-кирпичные. Отрисовка индикатора происходит с использованием стиля DRAW_FILLING.

Рис.1. Индикатор ShadeOpen.