LinearRegressionLine - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Antonuk Oleg

La línea de regresión lineal con datos colocados en el buffer del indicador.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.02.2008.

Indicador LinearRegressionLine

Stoch_3HTF Stoch_3HTF

Tres líneas estocásticas principales de tres timeframes diferentes en un gráfico.

INERCIA_bars INERCIA_bars

Coloreo de las barras de precio del gráfico dependiendo del tamaño del cambio de precio.

DigitalF-T01 DigitalF-T01

Un filtro digital de tendencia rápida con una línea de referencia, aplicada en forma de una nube.

Módulo de señales de comercio basado en el indicador Heiken_Ashi_Smoothed Módulo de señales de comercio basado en el indicador Heiken_Ashi_Smoothed

Módulo de señales de comercio para el asistente MQL5 . En el momento, que una vela formada por Heiken_Ashi_Smoothed cambia su color, indica el momento de entrada en el mercado.