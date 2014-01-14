Pon "Me gusta" y sigue las noticias
LinearRegressionLine - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Antonuk Oleg
La línea de regresión lineal con datos colocados en el buffer del indicador.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.02.2008.
Indicador LinearRegressionLine
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1926
