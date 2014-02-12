请观看如何免费下载自动交易
LinearRegressionLine - MetaTrader 5脚本
1349
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Antonuk Oleg
指标缓冲区中含有线性回归线数据.
本指标首先于2008年2月6日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com代码库中.
LinearRegressionLine 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1926
