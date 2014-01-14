Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
INERCIA_bars - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1036
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
NICTRADER
Indicador de colores de barras de precio dependiendo del valor de cambio de precio.
Si el precio de la barra actual ha crecido más que el valor determinado por el cuerpo de parámetro de entrada (el valor de cambio de precio en puntos), la barra es azul, si el precio cae por una cantidad similar de puntos, la barra es de color roja, en otras situaciones la barra gris.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.02.2008.
Indicador INERCIA_bars
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1929
Módulo de señales de trading para el asistente MQL5. El punto de color del indicador superTrend sirve como señal de entrada en mercado.Trading signals module based on ASCtrendSignal indicator
Módulo de señales de trading para el Asistente MQL5. El indicador de punto de color ASCtrendSignal sirve como señal de entrada en el mercado.
Tres líneas estocásticas principales de tres timeframes diferentes en un gráfico.LinearRegressionLine
La línea de regresión lineal con datos colocados en el buffer del indicador.