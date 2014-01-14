CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

INERCIA_bars - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1036
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
inercia_bars.mq5 (4.41 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

NICTRADER

Indicador de colores de barras de precio dependiendo del valor de cambio de precio.

Si el precio de la barra actual ha crecido más que el valor determinado por el cuerpo de parámetro de entrada (el valor de cambio de precio en puntos), la barra es azul, si el precio cae por una cantidad similar de puntos, la barra es de color roja, en otras situaciones la barra gris.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.02.2008.

Indicador INERCIA_bars

Indicador INERCIA_bars

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1929

Módulo de señales de trading basado en el indicador SuperTrend Módulo de señales de trading basado en el indicador SuperTrend

Módulo de señales de trading para el asistente MQL5. El punto de color del indicador superTrend sirve como señal de entrada en mercado.

Trading signals module based on ASCtrendSignal indicator Trading signals module based on ASCtrendSignal indicator

Módulo de señales de trading para el Asistente MQL5. El indicador de punto de color ASCtrendSignal sirve como señal de entrada en el mercado.

Stoch_3HTF Stoch_3HTF

Tres líneas estocásticas principales de tres timeframes diferentes en un gráfico.

LinearRegressionLine LinearRegressionLine

La línea de regresión lineal con datos colocados en el buffer del indicador.