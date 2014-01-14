Autor real:

NICTRADER

Indicador de colores de barras de precio dependiendo del valor de cambio de precio.



Si el precio de la barra actual ha crecido más que el valor determinado por el cuerpo de parámetro de entrada (el valor de cambio de precio en puntos), la barra es azul, si el precio cae por una cantidad similar de puntos, la barra es de color roja, en otras situaciones la barra gris.



Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.02.2008.





Indicador INERCIA_bars