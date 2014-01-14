CodeBaseSeções
LinearRegressionLine - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1976
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Antonuk Oleg

A linha de regressão linear com os dados colocados no buffer de indicador.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 06.02.2008.

O indicador LinearRegressionLine

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1926

