LinearRegressionLine - индикатор для MetaTrader 5
- 2642
Реальный автор:
Antonuk Oleg
Линия линейной регрессии с размещением данных в индикаторном буфере.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.02.2008.
Индикатор LinearRegressionLine
Moving Average
Советник Moving Average торгует по пересечению ценой скользящей средней.INERCIA_bars
Окраска баров ценового графика в зависимости от величины изменения цены.
LW_Fractals
Индикатор отрисовывает фракталы по трем свечкам.Exp_BlauCMomentum
Торговая система с использованием индикатора Candle Momentum.