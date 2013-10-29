CodeBaseРазделы
Индикаторы

LinearRegressionLine - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Antonuk Oleg

Линия линейной регрессии с размещением данных в индикаторном буфере.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.02.2008.

Индикатор LinearRegressionLine

Индикатор LinearRegressionLine

